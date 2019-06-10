10 июня. Mossovetinfo.ru – Экс-глава республики Коми Вячеслав Гайзер признан виновным в участии в преступном сообществе и коррупции и приговорен к 11 годам колонии строго режима и штрафу в 160 миллионов рублей.



По версии обвинения, Гайзер являлся участником преступной группировки бизнесмена Александра Зарубина, которая была создана в 2005 году. В этот период гайзер занимал должность министра финансов республики Коми. Следствие считает, что Гайзер был мозговым центром группировки и лоббировал ее интересы в Москве. По мнению следователей СК РФ, группировка похитила 100% акций птицефабрики «Зеленецкая» на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей. Кроме того, за время преступной деятельности, группировка отмыла около миллиарда рублей.



В группировку помимо Гайзера входили также зампред правительства Коми Константин Ромаданов, заместитель Гайзера Алексей Чернов, бывший сенатор и экс-глава Коми Владимир Торлопов, предприниматель Валерий Веселов, и другие.



Обвинение запросило для Гайзера наказания в виде 21 года лишения свободы, штрафа в 500 миллионов рублей и лишить его права занимать должности на госслужбе на пять лет. Для других фигурантов дела прокурор попросил от 8 до 20 лет лишения свободы. При этом Веселов, заключивший досудебное соглашение со следствием, в мае 2018 года был приговорен к 7 годам лишения свободы.