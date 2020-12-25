25 декабря. Mossovetinfo.ru - Подольский городской суд приговорил бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна к 15 годам колонии строго режима по делу о коррупции.



Кроме того, Шестун оштрафован на 49 миллионов рублей. Помимо этого, в течение 8 лет после освобождения Шестун не сможет работать во власти.



Шестун был признан виновным во взяточничестве, мошенничестве, отмывании преступных доходов, а также незаконном участии в предпринимательской деятельности и легализации доходов, полученных преступным путем.



Сам Шестун свою вину не признал, его адвокаты уже пообещали обжаловать приговор.