29 декабря. Mossovetinfo.ru - Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) совместно с управлением по борьбе с наркотиками Минюста США пресекли канал поставок кокаина из Южной Америки в Россию и Европу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
В ходе спецоперации в Подмосковье было изъято 295 килограммов кокаина, а всего из незаконного оборота изъято не менее 330 килограммов кокаина.
Установлены участники международной группировки по перевозке и сбыту наркотиков, в их отношении возбуждены уголовные дела, они заключены под стражу.
По оценкам экспертов, доход преступников при сбыте изъятого кокаина, мог составить до 1 миллиарда рублей.
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