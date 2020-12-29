29 декабря. Mossovetinfo.ru - Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) совместно с управлением по борьбе с наркотиками Минюста США пресекли канал поставок кокаина из Южной Америки в Россию и Европу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.



В ходе спецоперации в Подмосковье было изъято 295 килограммов кокаина, а всего из незаконного оборота изъято не менее 330 килограммов кокаина.



Установлены участники международной группировки по перевозке и сбыту наркотиков, в их отношении возбуждены уголовные дела, они заключены под стражу.



По оценкам экспертов, доход преступников при сбыте изъятого кокаина, мог составить до 1 миллиарда рублей.