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Происшествия     29.12.2020 10:03

ФСБ при помощи спецслужб США изъяла почти 300 килограмм кокаина в Подмосковье

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Теги:  ФСБ  США  наркотики  кокаин  спецоперация 

29 декабря. Mossovetinfo.ru - Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) совместно с управлением по борьбе с наркотиками Минюста США пресекли канал поставок кокаина из Южной Америки в Россию и Европу, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

В ходе спецоперации в Подмосковье было изъято 295 килограммов кокаина, а всего из незаконного оборота изъято не менее 330 килограммов кокаина.

Установлены участники международной группировки по перевозке и сбыту наркотиков, в их отношении возбуждены уголовные дела, они заключены под стражу.

По оценкам экспертов, доход преступников при сбыте изъятого кокаина, мог составить до 1 миллиарда рублей.


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Теги: 
ФСБ  США  наркотики  кокаин  спецоперация 

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