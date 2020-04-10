10 апреля, Mossovetinfo.ru – Генеральная прокуратура РФ в ходе мониторинга сети интернет выявила новые фейковые материалы о коронавирусе и потребовала от Роскомнадзора заблокировать к ним доступ, сообщается на официальном сайте ведомства.
На двух сайтах обнаружены материалы, в которых сообщается об изготовлении индивидуальных пропусков и справок на время карантина для передвижения по городу Москве и области. Утверждается, что справки и удостоверения, позволяющие передвигаться по Москве в условиях режима повышенной готовности изготавливаются за 1-2 дня и стоят от 3 до 7 тысяч рублей. Кроме того, в одном из материалов сообщается, что режим самоизоляции может затянуться на срок от 6 месяцев до года.
Кроме того, на видеохостинге YouTube был размещен ролик, в котором утверждается, что под прикрытием пандемии коронавируса в России происходит государственный переворот. При этом утверждается, что коронавирус опасен не более, чем другие вирусные заболевания, но проблема максимально гипертрофируется, чтобы ввести «электронный концлагерь» путем присвоения гражданам QR-кодов. Аналогичный ролик был также размещен в социальной сети «ВКонтакте».
Сообщается, что Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзра принять меры, по ограничению доступа к данной фейковой информации, а в случае появления ее на других сайтах – ограничить доступ и к ним.
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