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Происшествия     05.05.2018 14:13

Глава СПЧ призвал участников несогласованных акций «к сдержанности и соблюдению закона»

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Теги:  Москва  акции  протест  Федотов  прокуратура  Тверской  права  защита 

5 мая. Mossovetinfo.ru - - Глава СПЧ Михаил Федотов в связи с несогласованными протестными акциями в Москве и ряде других городов России выразил сожаление, что «организаторам протестных акций и городским властям в данном случае не удалось найти взаимоприемлемое решение» и призвал «к сдержанности и соблюдению закона». Слова Председателя Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаила Федотова приводятся на официальном сайте СПЧ.

«Такая неуступчивость никого не красит. Например, в Москве можно было бы провести митинг на проспекте Сахарова, как это несколько дней назад сделали защитники мессенджера Telegram», - сказал глава СПЧ.

«В качестве общественных наблюдателя от СПЧ на протестной акции в Москве сегодня будет работать Андрей Бабушкин», - также сообщает СПЧ.

В то же время, как сообщает корреспондент ИА «Моссовет», Глава муниципального округа Тверской, где планируется провести протестные акции, «в связи с возможностью нарушения прав граждан при проведении массовых мероприятий 5 мая» выдал «направления» муниципальным депутатам Дмитрию Третьякову и Галине Фильченко «для осуществления правозащитной деятельности в правоохранительных и судебных органах».

Ранее Прокуратура ЦАО предостерегла о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях. 

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Теги: 
Москва  акции  протест  Федотов  прокуратура  Тверской  права  защита 

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