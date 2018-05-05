Происшествия 05.05.2018, 15:54 Навальный и Ляскин задержаны за организацию незаконной акции

5 мая. Mossovetinfo.ru – Навальный и Ляскин задержаны для привлечения к ответственности за организацию несогласованного мероприятия. Об этом в субботу официально сообщила пресс-служба ГУ МВД России по...