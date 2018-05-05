Другие материалы
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Происшествия
05.05.2018, 15:54
Навальный и Ляскин задержаны за организацию незаконной акции
5 мая. Mossovetinfo.ru – Навальный и Ляскин задержаны для привлечения к ответственности за организацию несогласованного мероприятия. Об этом в субботу официально сообщила пресс-служба ГУ МВД России по...
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Происшествия
05.05.2018, 14:39
На акции «Он нам не Царь» на Пушкинской площади проходят массовые задержания участников
5 мая. Mossovetinfo.ru – Сразу же после 14 часов, формального времени начала акции «Он нам не Царь» на Пушкинской площади начались массовые задержания, сообщает корреспондент ИА «Моссовет». Полиция де...
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Происшествия
05.05.2018, 14:13
Глава СПЧ призвал участников несогласованных акций «к сдержанности и соблюдению закона»
5 мая. Mossovetinfo.ru - - Глава СПЧ Михаил Федотов в связи с несогласованными протестными акциями в Москве и ряде других городов России выразил сожаление, что «организаторам протестных акций и городс...