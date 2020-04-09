9 апреля. Mossovetinfo.ru – Генеральная прокуратура потребовала заблокировать группу «Нет самоизоляции» в социальной сети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба ведомства.



В группе содержаться призывы игнорировать меры по самоизоляции, введенные из-за распространения коронавируса. Также в сообществе анонсируются акции демонстрации несогласия с самоизоляцией, в которых людей призывают выходить на улицы.