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Происшествия     24.04.2018 22:03

Грузовик столкнулся с двумя легковушками на востоке Москвы, один человек погиб

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Теги:  ДТП 

24 апреля. Mossovetinfo.ru - Один человек погиб и еще один пострадал в результате столкновения грузовика и двух легковых автомобилей на востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе ГИБДД.

ДТП произошло вечером во вторник на пересечении Рязанского проспекта и улицы Паперника. Другие подробности не сообщаются.

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Теги: 
ДТП 

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