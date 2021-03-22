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Происшествия     22.03.2021 13:53

Губернатор Пензенской области Белозерцев арестован по делу о получении взятки

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Теги:  Иван Белозерцев  взятки  суд  арест  коррупция 

22 марта. Mossovetinfo.ru – Басманный районный суд Москвы арестовал до 20 мая губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в получении взятки, сообщает пресс-служба суда.

Белозерцев обвиняется в том, что с января по сентябрь 2020 года получил в качестве взяток денег и иных ценностей на сумму боле 31 миллиона рублей, за предоставление группе фармацевтических компаний «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

21 марта Белозерцев был задержан и доставлен в Москву.

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Теги: 
Иван Белозерцев  взятки  суд  арест  коррупция 

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