Губернатор Пензенской области Белозерцев задержан за получение взяток в 31 млн рублей - СК

21 марта. Mossovetinfo.ru – Следственный комитет РФ на своем официальном сайте сообщил о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Он подозревается в получении взяток, возбуждено уголовное дело.



Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил взятки за предоставление группе фармацевтических компаний «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. Белозерцев получил деньги и иные ценностей на сумму в более 31 миллион рублей. Другие подозреваемые также задержаны