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Происшествия     06.09.2023 07:32

Иностранец, у которого изъяли 270 кг героина в Подмосковье, отправлен в СИЗО – МВД

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Теги:  героин  канал  Средняя Азия  Афганистан  Московская область  Подмосковье  СИЗО  суд  следствие  МВД 

6 сентября — Mossovetinfo.ru — Иностранец, задержанный в Подмосковье по подозрению в подготовке к сбыту порядка 270 килограммов героина, арестован, рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.

МВД РФ в совет официальном telegram-канале публикует видео с показаниями задержанного. На нем он признается, что хранил героин. Наркотик, по словам мужчины, доставили из Афганистана.

Следователем СУ УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ. Фигурант заключен под стражу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как уточнила Волк, задержанным иностранцем оказался гражданин одной из среднеазиатских республик. Основную партию товара нашли по месту проживания злоумышленника – в доме и металлическом контейнере на придомовом участке. Изъятое вещество, порядка 270 килограммов, предположительно, героина, направлено на экспертизу.

1 сентября в ведомстве сообщили, что в подмосковном Наро-Фоминске полицейские изъяли у иностранца около 270 килограммов наркотиков, предположительно, героина.

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Теги: 
героин  канал  Средняя Азия  Афганистан  Московская область  Подмосковье  СИЗО  суд  следствие  МВД 

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