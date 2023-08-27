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Происшествия
06.09.2023, 07:32
Иностранец, у которого изъяли 270 кг героина в Подмосковье, отправлен в СИЗО – МВД
6 сентября — Mossovetinfo.ru — Иностранец, задержанный в Подмосковье по подозрению в подготовке к сбыту порядка 270 к...
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Происшествия
29.08.2023, 10:46
Председатель СК России запросил доклад о ходе проверки по факту падения ребенка в яму с кипятком
29 августа — Mossovetinfo.ru — Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу...
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Происшествия
27.08.2023, 18:12
Генетические экспертизы установили личности Пригожина, Уткина (Вагнер) и других, погибших в авиакатастрофе - СК
27 августа — Mossovetinfo.ru — По результатам проведенных молекулярно-генетических экспертиз установлены личности ...