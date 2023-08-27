Иностранец, у которого изъяли 270 кг героина в Подмосковье, отправлен в СИЗО – МВД

6 сентября — Mossovetinfo.ru — Иностранец, задержанный в Подмосковье по подозрению в подготовке к сбыту порядка 270 килограммов героина, арестован, рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.



МВД РФ в совет официальном telegram-канале публикует видео с показаниями задержанного. На нем он признается, что хранил героин. Наркотик, по словам мужчины, доставили из Афганистана.



Следователем СУ УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ. Фигурант заключен под стражу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Как уточнила Волк, задержанным иностранцем оказался гражданин одной из среднеазиатских республик. Основную партию товара нашли по месту проживания злоумышленника – в доме и металлическом контейнере на придомовом участке. Изъятое вещество, порядка 270 килограммов, предположительно, героина, направлено на экспертизу.



1 сентября в ведомстве сообщили, что в подмосковном Наро-Фоминске полицейские изъяли у иностранца около 270 килограммов наркотиков, предположительно, героина.