Из-за схода вагона на станции «Новоиерусалимская» задерживаются поезда на Рижском направлении МЖД

5 декабря, Mossovetinfo.ru - Пригородные поезда дальних маршрутов задерживаются на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) из-за схода одной тележки у тепловоза и одного грузового вагона на станции «Новоиерусалимская», сообщает в пресс-служба МЖД. Уточняется, что причина произошедшего устанавливается.



«Сегодня в 16:22 на станции «Новоиерусалимская» Рижского направления МЖД при маневровых работах произошел сход одной тележки у тепловоза и одного грузового вагона. По предварительной информации, никто не пострадал. На место отправлены два восстановительных поезда. В связи с этим на Рижском направлении в настоящее время задерживаются поезда дальних маршрутов в сторону Москвы и области», - говорится в сообщении.



МЖД делает все возможное для ликвидации последствий схода и стабилизации графика движения.