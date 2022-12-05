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Происшествия     05.12.2022 18:59

Из-за схода вагона на станции «Новоиерусалимская» задерживаются поезда на Рижском направлении МЖД

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Теги:  МЖД  электрички  Рижское  Новоиерусалимская  ЧП  вагон  сход 

5 декабря, Mossovetinfo.ru - Пригородные поезда дальних маршрутов задерживаются на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) из-за схода одной тележки у тепловоза и одного грузового вагона на станции «Новоиерусалимская», сообщает в пресс-служба МЖД. Уточняется, что причина произошедшего устанавливается.

«Сегодня в 16:22 на станции «Новоиерусалимская» Рижского направления МЖД при маневровых работах произошел сход одной тележки у тепловоза и одного грузового вагона. По предварительной информации, никто не пострадал. На место отправлены два восстановительных поезда. В связи с этим на Рижском направлении в настоящее время задерживаются поезда дальних маршрутов в сторону Москвы и области», - говорится в сообщении.

МЖД делает все возможное для ликвидации последствий схода и стабилизации графика движения.

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Карта места

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Теги: 
МЖД  электрички  Рижское  Новоиерусалимская  ЧП  вагон  сход 

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