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Происшествия     08.09.2021 10:36

Как минимум два человека погибли в результате взрыва газа в Ногинске

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Теги:  взрыв  СК РФ  МЧС  гибель 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Как минимум два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника главы ГСУ СК РФ по Московской области Анну Тертичную. Погибли мужчина и женщина, их личности устанавливаются.

Как сообщают в пресс-службе регионального главка МЧС, в результате взрыва пострадали 9 человек, в том числе двое детей. Все они доставлены в Ногинскую городскую больницу. По мнению спасателей, под завалами могут находится еще минимум три человека.

Взрыв газа произошел утром в среду, 8 сентября, в жилом доме в Ногинске. В результате взрыва на втором, третьем и четвертом этажах обрушилась стена, на пятом этаже произошло обрушение межэтажного перекрытия.

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Теги: 
взрыв  СК РФ  МЧС  гибель 

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