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Происшествия     15.09.2021 12:58

Кассационный суд оставил в силе приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП

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Теги:  Михаил Ефремов  суд  приговор  кассация 

15 сентября. Mossovetinfo.ru – Второй кассационный суд в Москве оставил в силе приговор актеру Михаилу Ефремову, который был осужден за ДТП со смертельным исходом, совершенное в пьяном виде.

В ходе суда Ефремов заявил о своем глубоком раскаянии и попросил о снисхождении. Однако суд оставил приговор без изменения.

«Жалобу защиты Ефремова оставить без удовлетворения, апелляционное определение Московского городского суда - без изменения» - говорится в решении суда.

9 июня 2020 года Ефремов на своем автомобиле выскочил на полосу встречного движения в районе Смоленской площади и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Позднее в крови Ефремова были обнаружены алкоголь и наркотики.

8 октября Пресненский районный суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к 8 годам колонии общего режима. Позднее Мосгорсуд рассмотрел апелляцию защиты Ефремова, и сократил срок наказания до 7,5 года колонии.

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Теги: 
Михаил Ефремов  суд  приговор  кассация 

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