Хлопок газовоздушной смеси мог стать причиной пожара в ТЦ во Владикавказе - СКР

25 декабря — Mossovetinfo.ru — Хлопок газовоздушной смеси, по предварительным данным, произошел в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Северной Осетии.



«Следователями и криминалистами совместно с руководителем регионального следственного управления СК России организован выезд на место происшествия в торговый центр «Алания Молл» города Владикавказа, где, по предварительным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси», - говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе произошло возгорание. На месте развернут оперштаб, работают экстренные службы. Один человек погиб, несколько пострадали.



По данным МЧС РФ, площадь возгорания составляет около 800 квадратных метров.