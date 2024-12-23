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Происшествия     25.12.2024 10:09

Хлопок газовоздушной смеси мог стать причиной пожара в ТЦ во Владикавказе - СКР

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Теги:  Владикавказ  хлопок  следствие 

25 декабря — Mossovetinfo.ru — Хлопок газовоздушной смеси, по предварительным данным, произошел в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Северной Осетии.

«Следователями и криминалистами совместно с руководителем регионального следственного управления СК России организован выезд на место происшествия в торговый центр «Алания Молл» города Владикавказа, где, по предварительным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе произошло возгорание. На месте развернут оперштаб, работают экстренные службы. Один человек погиб, несколько пострадали.

По данным МЧС РФ, площадь возгорания составляет около 800 квадратных метров.

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Теги: 
Владикавказ  хлопок  следствие 

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