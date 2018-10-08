8 октября. Mossovetinfo.ru – Футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев избили чиновника Минпромторга в столичном ресторане. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Утром 8 октября футболисты пришли завтракать в кофейню на северо-западе Москвы. Отмечается, что вся их компания кричала, шумела и вела себя некорректно.
Один из постоянных клиентов – глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак – сделал им замечание, после чего Кокорин и Мамаев избили мужчину прямо в здании. Источник подчеркивает, что они бросали в него стулья.
Это не первая скандальная история, в которую попали Кокорин и Мамаев. После чемпионата Европы игроки сборной Павел Мамаев и Александр Кокорин были замечены в элитном ночном клубе в Монте-Карло на вечеринке с кальяном и шампанским. Игроки были переведены в дублирующие составы своих клубов и оштрафованы на месячную зарплату.
Кроме того, в марте 2017 года Кокорина лишили прав за езду по встречной полосе.
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