8 октября. Mossovetinfo.ru – Футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев избили чиновника Минпромторга в столичном ресторане. Об этом сообщает telegram-канал Mash.



Утром 8 октября футболисты пришли завтракать в кофейню на северо-западе Москвы. Отмечается, что вся их компания кричала, шумела и вела себя некорректно.



Один из постоянных клиентов – глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак – сделал им замечание, после чего Кокорин и Мамаев избили мужчину прямо в здании. Источник подчеркивает, что они бросали в него стулья.



Это не первая скандальная история, в которую попали Кокорин и Мамаев. После чемпионата Европы игроки сборной Павел Мамаев и Александр Кокорин были замечены в элитном ночном клубе в Монте-Карло на вечеринке с кальяном и шампанским. Игроки были переведены в дублирующие составы своих клубов и оштрафованы на месячную зарплату.



Кроме того, в марте 2017 года Кокорина лишили прав за езду по встречной полосе.