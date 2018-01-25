Другие материалы
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Происшествия
26.01.2018, 10:53
Более 138 млн рублей похитили в обменном пункте в Москве у мужчины
26 января. Mossovetinfo.ru - Мошенники передали мужчине поддельные деньги на сумму €,1,996 млн и получив от мужчины 138,6 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Уточняется,...
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Происшествия
26.01.2018, 09:46
Количество преступлений, совершаемых в общественных местах в Москве в 2017 году сократилось на 28,7%
26 января. Mossovetinfo.ru – В 2017 году в Москве возрос Уровень безопасности граждан в общественных местах и на улицах. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по городу Москве генерал-ле...
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Происшествия
25.01.2018, 11:18
Пожар на рынке «Садовод» в Москве ликвидирован
25 января. Mossovetinfo.ru - МЧС сообщило о ликвидации пожара на рынке «Садовод» в Москве. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. ПДК вредных примесей в воздухе не превышено, угрозы людям...