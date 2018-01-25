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Происшествия     26.01.2018 09:46

Количество преступлений, совершаемых в общественных местах в Москве в 2017 году сократилось на 28,7%

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Теги:  Москва  преступность  коллегия  2017  отчет  Баранов 

26 января. Mossovetinfo.ru –   В 2017 году в Москве возрос Уровень безопасности граждан в общественных местах и на улицах. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по городу Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, выступая в четверг с докладом на заседании коллегии Главного управления МВД России по г. Москве.

«Уровень безопасности граждан в общественных местах и на улицах столицы возрос. На 28,7% сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, на улицах города стало значительно безопаснее, что выражается в сокращении более чем на четверть или на 27,7% количества преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах», – проинформировал участников заседания Олег Баранов на заедание коллегии .

Уровень преступности в расчете на 100 тысяч населения в г. Москве ниже среднероссийского уровня и составляет 1131,9. На 7% сократился массив тяжких и особо тяжких преступных посягательств.. На 28,7% сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, на улицах города стало значительно безопаснее, что выражается в сокращении более чем на четверть или на 27,7% количества преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах», – проинформировал Олег Баранов участников заседания коллегии об итогах оперативно-служебной деятельности подразделений системы органов внутренних дел столицы в 2017 году.

По информации О.Баранова, «всего в 2017 году на территории города Москвы зарегистрировано 140,1 тыс. преступлений. Уровень преступности в расчете на 100 тысяч населения в г. Москве ниже среднероссийского уровня и составляет 1131,9», - приводит слова Баранова пресс-служба столичного главка полиции. 
«На 7% сократился массив тяжких и особо тяжких преступных посягательств», - также сообщил Баранов. 

В заседании коллегии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.


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Теги: 
Москва  преступность  коллегия  2017  отчет  Баранов 

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