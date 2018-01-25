Количество преступлений, совершаемых в общественных местах в Москве в 2017 году сократилось на 28,7%

26 января. Mossovetinfo.ru – В 2017 году в Москве возрос Уровень безопасности граждан в общественных местах и на улицах. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по городу Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, выступая в четверг с докладом на заседании коллегии Главного управления МВД России по г. Москве.



«Уровень безопасности граждан в общественных местах и на улицах столицы возрос. На 28,7% сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, на улицах города стало значительно безопаснее, что выражается в сокращении более чем на четверть или на 27,7% количества преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах», – проинформировал участников заседания Олег Баранов на заедание коллегии .



Уровень преступности в расчете на 100 тысяч населения в г. Москве ниже среднероссийского уровня и составляет 1131,9. На 7% сократился массив тяжких и особо тяжких преступных посягательств.. На 28,7% сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, на улицах города стало значительно безопаснее, что выражается в сокращении более чем на четверть или на 27,7% количества преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах», – проинформировал Олег Баранов участников заседания коллегии об итогах оперативно-служебной деятельности подразделений системы органов внутренних дел столицы в 2017 году.



По информации О.Баранова, «всего в 2017 году на территории города Москвы зарегистрировано 140,1 тыс. преступлений. Уровень преступности в расчете на 100 тысяч населения в г. Москве ниже среднероссийского уровня и составляет 1131,9», - приводит слова Баранова пресс-служба столичного главка полиции.

«На 7% сократился массив тяжких и особо тяжких преступных посягательств», - также сообщил Баранов.



В заседании коллегии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.



