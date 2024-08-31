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Происшествия
07.09.2024, 12:21
«Коммерсант»: у экс-главы департамента МЭР изымаются активы на сотни миллионов
7 сентября — В ходе расследования уголовного дела в отношении экс-главы департамента Минэкономразвития (МЭР)...
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Происшествия
01.09.2024, 08:07
Системой ПВО за ночь ликвидировано десять БПЛА – Собянин
1 сентября — Mossovetinfo.ru — Системой противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 1 сентября ликвидировано десять беспи...
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Происшествия
31.08.2024, 10:22
Росавиация: на борту пропавшего Ми-8 на Камчатке было 22 человека
31 августа — Mossovetinfo.ru — Росавиация заявила, что на борту пропавшего вертолёта Ми-8 на Камчатке, согласно предв...