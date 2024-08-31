7 сентября — В ходе расследования уголовного дела в отношении экс-главы департамента Минэкономразвития (МЭР)...

1 сентября — Mossovetinfo.ru — Системой противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 1 сентября ликвидировано десять беспи...

31 августа — Mossovetinfo.ru — Росавиация заявила, что на борту пропавшего вертолёта Ми-8 на Камчатке, согласно предв...