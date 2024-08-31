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Происшествия     07.09.2024 12:21

«Коммерсант»: у экс-главы департамента МЭР изымаются активы на сотни миллионов

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Теги:  МЭР  чиновник  коррупция  имущество  конфискация 

7 сентября — В ходе расследования уголовного дела в отношении экс-главы департамента Минэкономразвития (МЭР) по развитию Северного Кавказа Игоря Храновского обнаружено имущество и автопарк, оцениваемые в сотни миллионов рублей, сообщает «Коммерсант».

При обыске у чиновника также изъяли $433 тыс., €53 тыс. и 3,7 млн руб., которые вместе с машинами и недвижимостью должны быть конфискованы как полученные в виде коррупционного дохода. Также Бывшей супруге от господина Храновского, установил надзор, достался еще один Mercedes-Benz G63 AMG.

Поскольку официальные доходы чиновника никак не соответствуют его имуществу, Генпрокуратура рассчитывает все это конфисковать через суд. В Кунцевский райсуд Москвы подан иск о конфискации активов Игоря Храновского и членов его семьи, имеющих коррупционное происхождение. Иск подписан первым заместителем генпрокурора России Анатолием Разинкиным.

Господин Храновский с 2014 по 2018 год являлся заместителем полпреда Ингушетии при президенте РФ, а затем заместителем премьера республики. Весной 2020 года он стал директором департамента стратегического и инвестиционного развития Северо-Кавказского федерального округа, а с марта 2021 года — директором департамента социально-экономического развития СКФО.

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Теги: 
МЭР  чиновник  коррупция  имущество  конфискация 

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