19 мая. Mossovetinfo.ru – Boeing-737, который направлялся из Москвы в Астрахань, вернулся в аэропорт «Внуково» и совершил посадку с неработающим двигателем. Об этом сообщает «Интерфакс».



Правый двигатель отказал у самолета авиакомпании «Победа» в районе Воронежа, командир решил вернуться во «Внуково».



На работу находилось 170 человек, никто не пострадал.