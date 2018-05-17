Другие материалы
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Происшествия
19.05.2018, 09:27
Летевший в Астрахань Boeing-737 вернулся в Москву после отказа двигателя
19 мая. Mossovetinfo.ru – Boeing-737, который направлялся из Москвы в Астрахань, вернулся в аэропорт «Внуково» и совершил посадку с неработающим двигателем. Об этом сообщает «Интерфакс». Прав...
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Происшествия
18.05.2018, 15:49
По факту отравления детей в детском саду в Москве возбуждено уголовное дело
18 мая. Mossovetinfo.ru – По факту отравления детей в детском саду на юге Москвы возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте столичного управления СКР. По версии следователей,...
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Происшествия
17.05.2018, 11:48
Москвич попытался убить 70-летнюю пенсионерку
17 мая. Mossovetinfo.ru – Москвич 1993 года рождения попытался убить 70-летнюю пенсионерку, сообщается на официально сайте московского управления СКР. Преступление было совершено ночью 17 ма...