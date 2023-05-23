Другие материалы
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Происшествия
28.05.2023, 11:22
Ликвидирован пожар в подсобном помещении гастроцентра в парке Зарядье
28 мая — Mossovetinfo.ru — В 11.04 ликвидирован пожар в помещении гастроцентра в парке Зарядье в центре Москвы у Кремля....
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Происшествия
25.05.2023, 09:57
Уголовное дело возбудили после ДТП в Черемушках со скорой помощью - скончался фельдшер
25 мая — Mossovetinfo.ru — Уголовное дело возбудили после ДТП в Черемушках со скорой помощью — водитель, два медицин...
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Происшествия
23.05.2023, 15:17
За похищение двух лиц и вымогательство осуждены экс-полицейский и сообщники
23 мая — Mossovetinfo.ru — Экс-полицейский с сообщниками в Москве получили по к 5 годам 6 мес. лишения свободы за похищ...