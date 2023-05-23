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Происшествия     28.05.2023 11:22

Ликвидирован пожар в подсобном помещении гастроцентра в парке Зарядье

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Теги:  пожар  Зарядье  Москва  гастроцентр 

28 мая — Mossovetinfo.ru — В 11.04 ликвидирован пожар в помещении гастроцентра в парке Зарядье в центре Москвы у Кремля. О ликвидиции пожара сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы 50 человек эвакуировали из гастроцентра в парке Зарядье из-за пожара. Возгорания в подсобном помещении гастроцентра составляло около 5 кв.

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Карта места

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Теги: 
пожар  Зарядье  Москва  гастроцентр 

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