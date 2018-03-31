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Происшествия     31.03.2018 19:24

Лишенную прав Мару Багдасарян задержали на спецтрассе ночью за рулем

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Теги:  Багдасарян  Мара Багдасарян  спецтрасса  права  задержание 

31 марта. Mossovetinfo.ru - - 31 марта 2018 года около 03.00 сотрудниками ГИБДД на спецтрассе на Ленинградском проспекте был остановлен автомобиль «Мерседес» водитель которого - 24-летняя москвичка - «не имеет права управления транспортными средствами». Об этом в своей официальной информации в субботу сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

«Иномарка была задержана, а водитель отстранена от управления транспортным средством. В отношении 24-летней москвички составлен административный материал», - также сообщила московская полиция.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, нарушительницей оказалась скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян.

В ноябре минувшего года пожизненно лишенную прав Багдасарян уже останавливали за рулем Mercedes. 

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Теги: 
Багдасарян  Мара Багдасарян  спецтрасса  права  задержание 

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