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Происшествия     08.03.2021 18:03

Маленькую девочку ударило током в московском ТЦ

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Теги:  дети  прокуратура 

8 марта. Mossovetinfo.ru – Девочка 2017 года рождения наступила на оголенный провод в торговом центре «Европолис» на проспекте Мира. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру, проводится проверка.

Родители девочки рассказали телеканалу «Москва 24», что обошлось без серьезных последствий. Они отметили, что девочка разутой ползала по дивану, после чего побежала по полу и наступила на провода, которые «были совершенно открыты и находились под напряжением».

Они добавили, что никакую помощь ни от кого принимать не намерены, выразив надежду, что ответственные за содержание торгового центра понесут наказание.

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Карта места

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Теги: 
дети  прокуратура 

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