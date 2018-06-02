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Происшествия     04.06.2018 20:28

МЧС: в Москве до утра 5 июня ожидается гроза и усиление ветра

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Теги:  МЧС 

4 июня. Mossoverinfo.ru - МЧС предупредило о грозе в Москве вечером 4 июня и в ночь на 5 июня. Об этом сообщили в МЧС.

При грозе, которая может идти до 10:00 5 июням возможно усиление ветра с порывами 13-18 м/с

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Теги: 
МЧС 

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