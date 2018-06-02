МЧС: в Москве до утра 5 июня ожидается гроза и усиление ветра

4 июня. Mossoverinfo.ru - МЧС предупредило о грозе в Москве вечером 4 июня и в ночь на 5 июня. Об этом сообщили в МЧС.



При грозе, которая может идти до 10:00 5 июням возможно усиление ветра с порывами 13-18 м/с