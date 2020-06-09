9 июня. Mossovetinfo.ru – Актер Михаил Ефремов, ставший участником ДТП на Смоленской площади в Москве, отпущен под подписку о невыезде, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.



Ранее стало известно, что вечером в понедельник, 8 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Ефремов спровоцировал аварию на Смоленской площади в Москве.



По данному факту возбуждено уголовное дело.