8 октября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд отменил решение Мещанского районного суда о возврате дела «Седьмой студии» (дело Серебренникова) в прокуратуру, дело будет направлено на новое рассмотрение.



Серебренников и другие фигуранты дела обвиняются в том, что в 2011-2014 годах похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных «Седьмой студии» из государственного бюджета в рамках проекта «Платформа».



По версии следствия Серебренников и другие фигуранты дела в ходе реализации проекта «Платформа» заключали фиктивные договора с подконтрольными фирмами и частными предпринимателями, которые якобы выполняли мероприятия в рамках проекта. Получаемые от Минкульта РФ деньги на реализацию проекта, выводились на счета этих фирм, после чего обналичивались и распределялись между соучастниками.



11 сентября суд принял решение вернуть дело Серебренникова в прокуратуру «в связи с противоречиями, препятствующими его рассмотрению по существу и вынесению приговора». По мнению суда, в обвинительном заключении прокуратуры не указано, какие именно мероприятия, заявленный в рамках проекта «Платформа» не были выполнены, в чем именно выразилось занижение стоимости проектов, а также указано на несоответствие в суммах выведенных средств.



На заседании Мосгорсуда прокурор заявил, что Мещанский суд ошибся, когда указал, что следствие неправильно указало сумму выведенных средств. По мнению прокурора, суммы были неоднократно проверены и указаны точно. В связи с этим сторона обвинения попросила Мосгорсуд вернуть дело на новое рассмотрение. Суд учел доводы прокуратуры и принял решение об отмене возврата дела в прокуратуру и возвращении его в суд первой инстанции для нового рассмотрения.