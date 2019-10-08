9 октября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд смягчил приговор фигуранту дела о беспорядках в Москве 27 июля и снизил ему срок наказания с 3 до 2 лет лишения свободы.



Подкопаев был осужден за применение насилия в отношении представителя власти. В ходе в ходе несанкционированной акции 27 июля Подкопаев распылил из баллончика агрессивное химическое вещество в лица сотрудников полиции и Росгвардии. В результате двое военнослужащих получили ожоги глаз, им потребовалась медицинская помощь.



При задержании у Подкопаева были изъяты ножи, молоток, строительные перчатки и противогаз, с которыми он пришел на акцию. На следствии Подкопаев признал свою вину, однако в ходе суда отказался от признательных показаний.