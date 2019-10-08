Другие материалы
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Происшествия
09.10.2019, 13:21
Мосгорсуд смягчил приговор фигуранту «московского дела» Ивану Подкопаеву
9 октября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд смягчил приговор фигуранту дела о беспорядках в Москве 27 июля и снизил ему срок наказания с 3 до 2 лет лишения свободы. Подкопаев был осужден за приме...
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Происшествия
09.10.2019, 11:23
ФСБ пресекла деятельность организации по финансированию террористов
9 октября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ пресекли деятельность организации, которая под видом благотворительности занималась финансированием террористов из запрещенных в России террористических ...
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Происшествия
08.10.2019, 16:05
Мосгорсуд отменил решение о возврате дела Серебренникова в прокуратуру
8 октября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд отменил решение Мещанского районного суда о возврате дела «Седьмой студии» (дело Серебренникова) в прокуратуру, дело будет направлено на новое рассмотрение. ...