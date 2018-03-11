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Происшествия     11.03.2018 12:15

Московскую квартиру обокрали на 2,8 млн рублей

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Теги:  ограбление  кража 

11 марта. Mossovetinfo.ru - Неизвестные ограбили московскую квартиру на 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Деньги и личные вещи украли из квартиры одного из домов на улице Алымова. Неизвестные взломали тамбурную и входную двери, вскрыли три сейфа и украли 2 миллиона рублей, 4 тысячи евро и личное имущество.

Общий материальный ущерб составил 2,8 миллиона рублей.

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Теги: 
ограбление  кража 

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