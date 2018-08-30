30 августа. Mossovetinfo.ru – Водитель мусоровоза насмерть сбил пенсионера на востоке Москвы, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД.
Инцидент произошел на Щелковском шоссе. Водитель не заметил пенсионера при движении задним ходом. От полученных травм мужчина 1946 года рождения скончался на месте.
По факту случившегося полиция проводит проверку.
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