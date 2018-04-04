4 апреля. Mossovetinfo.ru – Мужчина в машине изнасиловал девушку на западе Москвы, угрожая ей ножом. Об этом сообщает АГН «Москва».



18-летняя москвичка 2 апреля сообщила, что мужчина напал на нее на улице Веерная и насильно посадил в Audi. Он проехал несколько кварталов и остановился в тихом месте, после чего изнасиловал ее.



После этого полицейские задержали ранее не судимого 29-летнего приезжего из Читинской области. Возбуждено уголовное дело.