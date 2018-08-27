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Происшествия     27.08.2018 17:11

Мужчина задержан в Москве по делу о смерти несовершеннолетней девушки

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Теги:  СК РФ  несовершеннолетняя  смерть  задержание 

27 августа. Mossovetinfo.ru – По делу о смерти несовершеннолетней девушки в Москве, задержан ее знакомый, сообщается на официальном сайте московского управления СК РФ.

26 августа тело 15-летней девочки было обнаружено возле одного из домов на улице Подвойского. На теле девушки не было обнаружено видимых повреждений. Следствие установило, что девушка находилась в одной из квартир в данном доме с ранее знакомым мужчиной, с которым вместе употребляла запрещенные вещества. Через некоторое время девушке стало плохо, и ее знакомый отправился в аптеку за лекарствами. Вернувшись домой, он обнаружил, что девушка скончалась. Испугавшись последствий, мужчина вынес тело погибшей на улицу, вызвал скорую помощь, после чего поднялся в квартиру.

Следователи провели обыски в указанной квартире, а также в квартире задержанного. Были изъяты медикаменты и другие препараты. Точную причину смерти девушки установит экспертиза. Расследование дела продолжается, следователи устанавливают полную картину случившегося, а также условия жизни в семье погибшей.


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Теги: 
СК РФ  несовершеннолетняя  смерть  задержание 

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