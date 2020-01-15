15 января. Mossovetinfo.ru – Вооруженный ножом мужчина захватил в заложницы девушку в одном из зданий «Москва-Сити», сообщает пресс-центр столичного управления МВД.



Прибывшие на место происшествия полицейские обезоружили преступника и освободили девушку. Мужчина был задержан.



В результате происшествия никто не пострадал, задержанный мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства.