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Происшествия     15.01.2020 15:02

Мужчина захватил заложницу в «Москва-Сити»

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Теги:  захват заложников  задержание  Москва-Сити 

15 января. Mossovetinfo.ru – Вооруженный ножом мужчина захватил в заложницы девушку в одном из зданий «Москва-Сити», сообщает пресс-центр столичного управления МВД.

Прибывшие на место происшествия полицейские обезоружили преступника и освободили девушку. Мужчина был задержан.

В результате происшествия никто не пострадал, задержанный мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства.



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Теги: 
захват заложников  задержание  Москва-Сити 

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