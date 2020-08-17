17 августа. Mossovetinfo.ru – Мужчина застрелил дорожного рабочего в ходе конфликта на западе Москвы, сообщается на официальном сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.



Сообщается, что в ночное время 16 августа возле жилого дома на улице Академика Анохина мужчина вступил в конфликт с дорожными рабочими, которые укладывали во дворе асфальт. В результате мужчина достал пистолет, и открыл по рабочим огонь, произведя не менее пяти выстрелов. После этого мужчина скрылся.



В результате один из рабочих от полученных ранений скончался на месте, еще один был госпитализирован.



Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц», «Незаконный оборот оружия». Устанавливаются все обстоятельства случившегося, предпринимаются меры для задержания стрелявшего.