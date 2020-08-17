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Происшествия     17.08.2020 10:47

Мужчина застрелил дорожного рабочего на западе Москвы

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Теги:  убийство  стрельба  уголовное дело  СК РФ 

17 августа. Mossovetinfo.ru – Мужчина застрелил дорожного рабочего в ходе конфликта на западе Москвы, сообщается на официальном сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Сообщается, что в ночное время 16 августа возле жилого дома на улице Академика Анохина мужчина вступил в конфликт с дорожными рабочими, которые укладывали во дворе асфальт. В результате мужчина достал пистолет, и открыл по рабочим огонь, произведя не менее пяти выстрелов. После этого мужчина скрылся.

В результате один из рабочих от полученных ранений скончался на месте, еще один был госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц», «Незаконный оборот оружия». Устанавливаются все обстоятельства случившегося, предпринимаются меры для задержания стрелявшего.


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Теги: 
убийство  стрельба  уголовное дело  СК РФ 

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