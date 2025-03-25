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Происшествия     27.03.2025 07:02

МВД: Мошенники размещают в домовых чатах объявления о бесплатной раздаче вещей

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Теги:  мошенники  домовые чаты  фишинговые ссылки 

27 марта — Mossovetinfo.ru — Мошенники придумали новую схему обмана при помощи домовых чатов. Мошенники под видом жильцов регистрируются в домовых чатах и предлагают бесплатно забрать ненужную технику или мебель. Тем, кто заинтересовался, мошенники присылают фото и видео, - за подобными объявлениями скрываются фишинговые ссылки, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, материалы МВД.

Переход на указанные фишинговые ссылки в таких объявлениях указывая ссылку, переход чреват проблемами, предупредили в МВД. После перехода по такой ссылке телефон пользователя заражается вредоносным ПО для похищения персональных данных человека и к платежным средствам.

Фишинговая ссылка может прийти в мессенджере, по электронной почте, в смс-сообщении. Не торопись переходить по ссылке, полученной от незнакомца: возможно, она ведет на фишинговый сайт. Не пользуйся открытыми вай-фай-сетями в кафе или на улице. Не спеши переходить по ссылке, введи адрес вручную.

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Теги: 
мошенники  домовые чаты  фишинговые ссылки 

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