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Происшествия
27.03.2025, 07:02
МВД: Мошенники размещают в домовых чатах объявления о бесплатной раздаче вещей
27 марта — Mossovetinfo.ru — Мошенники придумали новую схему обмана при помощи домовых чатов. Мошенники под видом жи...
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Происшествия
26.03.2025, 12:03
В финансировании терроризма суд признал жителя Орехово-Зуево – СК
26 марта — Mossovetinfo.ru — В Московской области житель Орехово-Зуево признан виновным в финансировании терроризма...
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Происшествия
25.03.2025, 14:23
Многоэтажный дом в Махачкале, где произошел взрыв, не был еще полностью заселен - глава Дагестана
25 марта — Mossovetinfo.ru — Многоэтажному дому в Махачкале на улице Имама Шамиля, где произошел взрыв газа, нанесен ...