МВД выявило две схемы мошенничества с доступом к порталу «Госуслуг»

9 января — Mossovetinfo.ru — Мошенники используют две схемы, с помощью которых им удается получить доступ к аккаунтам россиян на портале "Госуслуги", сообщает ТАСС со ссылкой на представителей МВД России.



МВД выявило две схемы, которые используют мошенники для получения доступа к аккаунтам россиян на портале «Госуслуг». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.



Одна схема связана с телефонными звонками, якобы от представителей сотовых операторов. Злоумышленники предлагают россиянам продлить договор на обслуживание абонентского номера. Они утверждают, что для того, чтобы сделать это, необходимо назвать код из СМС, который в дальнейшем позволит мошенникам зайти в личный кабинет потерпевшего на портале.



! Напомним, что одноразовый код, который приходит с различных сервисов на ваш телефон ни при каких обстоятельствах и объяснениях от незнакомых вам людей, нельзя сообщать незнакомцам, поскольку вы отдаете этому человеку доступ к своему аккаунту.



После того как мошенники получают код, они входят в учетную запись жертвы, меняют пароль и оставляют сообщение о блокировке аккаунта и просьбой связаться по указанному номеру. Если человек позвонит по этому номеру, ему предложат перевести свои деньги на «безопасный счет», потому что на него якобы хотят оформить кредит или у него хотят украсть деньги.



Вторая распространенная схема основана на перевыпуске SIM-карты. Мошенники узнают номер телефона, привязанный к учетной записи ЕСИА, который больше не используется владельцем и выставлен оператором на продажу. Этот номер затем регистрируется на другого человека. На портале «Госуслуги» происходит восстановление пароля к учетной записи с помощью одноразового кода, отправленного на данный номер.