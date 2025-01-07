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Происшествия     09.01.2025 09:35

МВД выявило две схемы мошенничества с доступом к порталу «Госуслуг»

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Теги:  МВД  мошенники  код  телефон  схемы 

9 января — Mossovetinfo.ru — Мошенники используют две схемы, с помощью которых им удается получить доступ к аккаунтам россиян на портале "Госуслуги", сообщает ТАСС со ссылкой на представителей МВД России.

МВД выявило две схемы, которые используют мошенники для получения доступа к аккаунтам россиян на портале «Госуслуг». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Одна схема связана с телефонными звонками, якобы от представителей сотовых операторов. Злоумышленники предлагают россиянам продлить договор на обслуживание абонентского номера. Они утверждают, что для того, чтобы сделать это, необходимо назвать код из СМС, который в дальнейшем позволит мошенникам зайти в личный кабинет потерпевшего на портале.

! Напомним, что одноразовый код, который приходит с различных сервисов на ваш телефон ни при каких обстоятельствах и объяснениях от незнакомых вам людей, нельзя сообщать незнакомцам, поскольку вы отдаете этому человеку доступ к своему аккаунту.

После того как мошенники получают код, они входят в учетную запись жертвы, меняют пароль и оставляют сообщение о блокировке аккаунта и просьбой связаться по указанному номеру. Если человек позвонит по этому номеру, ему предложат перевести свои деньги на «безопасный счет», потому что на него якобы хотят оформить кредит или у него хотят украсть деньги.

Вторая распространенная схема основана на перевыпуске SIM-карты. Мошенники узнают номер телефона, привязанный к учетной записи ЕСИА, который больше не используется владельцем и выставлен оператором на продажу. Этот номер затем регистрируется на другого человека. На портале «Госуслуги» происходит восстановление пароля к учетной записи с помощью одноразового кода, отправленного на данный номер.

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Теги: 
МВД  мошенники  код  телефон  схемы 

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