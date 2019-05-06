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Происшествия     06.05.2019 00:04

На борту загоревшегося в аэропорту Шереметьево самолета было 78 человек, выжили 37 - СК РФ

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Теги:  Шереметьево  самолеты  СК РФ  СК  СКР 

5 мая. Mossovetinfo.ru – Следственный комитет сообщил, что на борту самолета, который загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, находились 78 человек.

По уточненным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек. Ранее сообщалось о 13 погибших.

Рейс SU -1492 вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая, но через 28 минут вернулся в аэропорт Шереметьево. При аварийной посадке самолет загорелся.

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Теги: 
Шереметьево  самолеты  СК РФ  СК  СКР 

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