На геев, поставивших штампы о браке в МФЦ Москвы, завели дело по факту порчи паспортов

27 января. Mossovetinfo,ru - В отношении мужчин, инициировавших внесение в свои паспорта граждан РФ отметок, не предусмотренных действующим законодательством возбуждены дела об административных правонарушениях (умышленная порча документа, удостоверяющего личность).



Как сообщается на сайте МВД, паспорта подлежат изъятию для приобщения к материалам, и дальнейшему обмену в установленном порядке.



Ранее МВД сообщило, что по факту проставления штампа о регистрации брака между гражданами мужского пола в паспорта проводится служебная проверка. В МВД отметили, что сотрудница ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел.



СМИ 25 января сообщили, что в одном из столичных МФЦ был признан брак между двумя мужчинами, которые поженились в начале января в Копенгагене.