Наркоман избил 3-летнюю дочь сожительницы – девочка в коме в реанимации

18 января. Mossovetinfo.ru - После госпитализации в реанимационное отделение больницы с тяжелыми травмами 3-летней девочки, по решению суда в Балашихе, Московской области, арестован 30-летний местный житель, сообщает ГСУ СК России по Московской области.



«По данным следствия, 15 января 2018 года вечером обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения из личной неприязни избил 3-летнюю дочь сожительницы. После этого девочка была госпитализирована в реанимационное отделение больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, тупой травмой живота и ушибом грудной клетки, где впала в кому 2-ой степени», - отмечается в сообщении СК.