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Происшествия     17.01.2021 21:17

Навальный задержан в аэропорту Шереметьево — УФСИН

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Теги:  Алексей Навальный  Навальный 

17 января. Mossovetinfo.ru – Алексей Навальный был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево по прилету из Берлина. Об этом сообщает управление федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).

В сообщении ведомства говорится, что он задержан сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве. УФСИН отмечает, что осужденный к условному наказанию Навальный «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока». Меру пресечения Навального определит суд, отметили в УФСИН. До этого момента он будет находиться под стражей.

Навальный, который находился на лечении в Германии c августа 2020 года, 13 января сообщил, что 17 января прилетит в Россию. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) после этого заявила, что предпримет все меры для задержания Алексея Навального до суда, который рассмотрит вопрос о замене ему условного срока на реальный.

Самолет с Навальным на борту должен был приземлиться в аэропорту Внуково, но по техническим причинам был направлен в аэропорт Шереметьево, где и совершил посадку.

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Теги: 
Алексей Навальный  Навальный 

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