27 октября. Mossovetinfo.ru – Неизвестный ранил ножом в грудь посетителя торгового комплекса «Савеловский» на северо-востоке Москвы, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.



Сообщается, что вечером 26 октября в полицию поступило сообщение от сотрудника службы безопасности торгового комплекса о ножевом ранении одного из посетителей. Прибывшие на вызов сотрудники полиции обнаружили раненного мужчину. С колото-резанным ранением груди он был госпитализирован в одну из московских больниц.



По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.