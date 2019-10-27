27 октября. Mossovetinfo.ru – Неизвестный ранил ножом в грудь посетителя торгового комплекса «Савеловский» на северо-востоке Москвы, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Сообщается, что вечером 26 октября в полицию поступило сообщение от сотрудника службы безопасности торгового комплекса о ножевом ранении одного из посетителей. Прибывшие на вызов сотрудники полиции обнаружили раненного мужчину. С колото-резанным ранением груди он был госпитализирован в одну из московских больниц.
По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
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