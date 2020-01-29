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Происшествия     29.01.2020 10:22

Несколько бывших полицейских задержаны по делу Ивана Голунова

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Теги:  Иван Голунов  уголовное дело  полицейские  задержание 

29 января. Mossovetinfo.ru – По делу журналиста Ивана Голунова задержаны пять бывших сотрудников полиции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Сообщается, что задержанные находятся на допросе в Следственном комитете РФ.

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин не подтвердил, но и не опроверг информацию о задержании бывших полицейских, однако заявил, что «правоохранительные органы сегодня сделали значительный шаг в расследовании уголовного дела Ивана Голунова». Бадамшин также отметил, что требования стороны Голунова – справедливое расследование и суд.

Сотрудник прибалтийского издания «Медуза» Иван Голунов был задержан полицией в Москве 6 июня 2019 года. При личном досмотре и при обыске его квартиры были обнаружены наркотики. Журналисту было предъявлено обвинение в хранении наркотиков. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили, а также сообщил о том, что при задержании был избит полицейскими.

Дело получило широкий общественный резонанс. По просьбе мэра Москвы Сергея Собянина расследование взял под свой контроль глава московского управления МВД Олег Баранов, а управление собственной безопасности и прокуратура начали проверку действий полицейских, задерживавших Голунова. В результате 11 июня уголовное дело в отношении Голунова было прекращено в связи с недоказанностью его участия в преступлении. Материалы проверки были переданы в Следственный комитет. Ряд сотрудников полиции был уволен, ряд других сотрудников отстранили на время расследования.

В январе 2020 года Голунов был признан потерпевшим по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции.


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Теги: 
Иван Голунов  уголовное дело  полицейские  задержание 

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