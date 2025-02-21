25 февраля — Mossovetinfo.ru — Управление Росреестра по Москве распространило сообщение с предупреждением граждан о новом виде мошенничества.
«Злоумышленники под видом сотрудников или некой автоматической службы Росреестра направляют гражданам ссылки на оплату госпошлины за проведение учетно-регистрационных действий. При этом, зачастую, человек не обращался в ведомство за какими-либо государственными услугами.
Перейдя по такой ссылке, гражданин рискует передать свои личные данные мошенникам или заразить устройство вредоносным ПО», - отмечается в сообщении.
Также со ссылкой на заместителя руководителя Управления Росреестра по Москве сообщается, что ведомство не осуществляет никаких автоматических рассылок в социальных сетях. Сотрудник Росреестра никогда не будет писать вам через мессенджер и, тем более, направлять какие-либо ссылки на оплату. Если вас просят перейти по направленной ссылке, предоставить личные данные или связаться с кем-либо по «защищенному каналу связи — это явный признак того, что вы разговариваете со злоумышленником.
«На это же указывает явная спешка, сообщения о срочности или секретности передачи ваших данных. Мы рекомендуем не отвечать на подобные сообщения и просто блокировать фиктивных «сотрудников», — добавил заместитель руководителя Управления Росреестра по Москве Евгений Дмитриев.
Более 50 млн рублей похитили мошенники, получив от пострадавшей код из СМС-сообщения и
в последующем получившие из рук пострадавшей 20-летней москвички сейф с деньгами и драгоценностями. На Рязанском проспекте была задержана 19-летняя уроженка Костромы - соучастница телефонных мошенников. Об этом в середине февраля сообщило ГУВД Москвы. Также сотрудники полиции проинформировали граждан: если вам поступил звонок от компании сотовой связи для продления договора – это мошенники, договор автоматически продлевается без вашего участия. Дальнейшие звонки, якобы от контролирующих органов, также поступают от мошенников. Не следует вступать с ними в переговоры, необходимо прервать звонок и сообщить о случившемся в полицию.
В январе ГУВД Москвы сообщило о двух схемах которые используют мошенники
для получения доступа к аккаунтам россиян на портале «Госуслуг». Одна схема связана с телефонными звонками, якобы от представителей сотовых операторов. Вторая распространенная схема основана на перевыпуске SIM-карты. Подробнее - в материале ИА МОССОВЕТ
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В конце декабря правоохранительные органы сообщили, что более 40 поджогов банкоматов, служебных машин и взрывов пиротехники было зафиксировано за 10 дней в разных городах РФ по заданию телефонных мошенников
с Украины, чаще всего люди поддаются на психологические манипуляции, пытаясь вернуть похищенные деньги.