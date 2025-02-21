25 февраля — Mossovetinfo.ru — Управление Росреестра по Москве распространило сообщение с предупреждением граждан ...

24 февраля — Mossovetinfo.ru — Суд в турецкой Анталье в понедельник приговорил к 15 годам тюрьмы россиянку оставившую...