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Происшествия     21.05.2018, 11:55

Новый фигурант по делу о призывах к массовым беспорядкам арестован в Москве

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Теги:  массовые беспорядки  суд  арест 

21 мая. Mossovetinfo.ru – Пресненский районный суд Москвы арестовал по делу о призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков в Москве жителя Ставрополя Владислава Кулешова, сообщает ТАСС.

Кулешову предъявлено обвинение по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет» и «Попытка приготовления к массовым беспорядкам». Он арестован до 30 июня. Ранее по этому же делу обвиняемым проходил математик Дмитрий Богатов, однако 16 мая в его отношении дело было прекращено.

По данным следствия, Кулешов являлся пользователем одного из форумов для программистов. На форуме он использовал один из пяти аккаунтов, зарегистрированных на псевдоним Айрат Баширов. С одного из этих аккаунтов он написал два поста, публикацию которых приписали Богатову.


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Теги: 
массовые беспорядки  суд  арест 

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