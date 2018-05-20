21 мая. Mossovetinfo.ru – Пресненский районный суд Москвы арестовал по делу о призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков в Москве жителя Ставрополя Владислава Кулешова, сообщает ТАСС.



Кулешову предъявлено обвинение по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет» и «Попытка приготовления к массовым беспорядкам». Он арестован до 30 июня. Ранее по этому же делу обвиняемым проходил математик Дмитрий Богатов, однако 16 мая в его отношении дело было прекращено.



По данным следствия, Кулешов являлся пользователем одного из форумов для программистов. На форуме он использовал один из пяти аккаунтов, зарегистрированных на псевдоним Айрат Баширов. С одного из этих аккаунтов он написал два поста, публикацию которых приписали Богатову.