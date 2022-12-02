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Происшествия     02.12.2022 23:00

О пожаре на улица Талалихина, д. 41 в Москве (Микояновский комбинат)

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Теги:  Микояновский комбинат  пожар  МЧС 

2 декабря. Mossovetinfo.ru - По оперативной информации МЧС Москвы в Telegram-канале ГУ МЧС России по г. Москве "В 21:16 02.12.2022 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Талалихина, д. 41, стр. 16".

Также сообщается, что "по прибытии пожарно-спасательных подразделений по предварительной информации происходит загорание на крыше здания. Проводится разведка.
В целях безопасности, на период проведения работ, из здания вывели 12 человек.

В ликвидации пожара задействовано более 100 человек и 30 единиц техники.

По предварительным данным пострадавших нет".

Обновлено: 02.12.2022 в 23:09 временно исполняющего обязанности начальника Главного управления МЧС России по г. Москве полковника внутренней службы Андрей Румянцевв сообщил, что "Пожар локализован в 22:59 Площадь уточняется. Проводится осмотр верхних этажей здания для обнаружения возможных очагов пожара".
02.12.2022 в 23:14 сообщено: "В 23:04 открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разборка конструкций".

Фото: яндекс-панорамы

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Теги: 
Микояновский комбинат  пожар  МЧС 

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