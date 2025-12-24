Обвиняемым в коррупционных преступлениях предъявлены в Чехове семи сотрудникам организации оказывающей услуги по электрификации

26 декабря — Mossovetinfo.ru — Следователем следственного отдела по г. Чехов ГСУ СК России по Московской области предъявлены обвинение семи сотрудникам организации, предоставляющей услуги по электрификации и распределению электроэнергии. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении коррупционных преступлений (ч. 6 ст. 290 УК РФ, п. « в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, п. « а» ч.5 ст. 290 УК РФ). По ходатайству следователя судом в отношении фигурантов избраны меры пресечения. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области. Проведено более 20 допросов, изъята и изучена документация, а также техническое оборудование назначено проведение технических судебных экспертиз. Расследование продолжается.



Отмечается что «оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществлялось УФСБ России по г. Москве и Московской области, УЭБиПК МВД по Московской области, ОЭБиПК ОМВД России «Чеховский»».



По данным следствия, в мае 2021 года у руководителя территориального управления реализации услуг по передаче электроэнергии возник умысел на систематическое получение взяток от лиц, заключающих договоры о технологическом подключении абонентов к электросети, за ускорение процедуры открытия лицевых счетом для оплаты услуг за потреблённую электроэнергию по заниженной стоимости, а также за информирование о планируемых проверках.



Для реализации преступного умысла мужчина предложил начальнику участка осуществлять контроль выполнения работ представителями подрядной организации по передаче актов допуска приборов учета, а сам приискивал клиентов, желающих в ускоренном порядке получить допуск прибора учета потребленной электроэнергии.

В свою преступную схему фигуранты также включили ведущего инженера организации и иных пособников.



Общая сумма взяток составила 1,5 млн рублей.