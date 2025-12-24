 
Актуальные темы: переговоры
Происшествия     26.12.2025 18:22

Обвиняемым в коррупционных преступлениях предъявлены в Чехове семи сотрудникам организации оказывающей услуги по электрификации

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коррупция  взятки  уголовное дело  обвинение  следствие 

26 декабря — Mossovetinfo.ru — Следователем следственного отдела по г. Чехов ГСУ СК России по Московской области предъявлены обвинение семи сотрудникам организации, предоставляющей услуги по электрификации и распределению электроэнергии. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении коррупционных преступлений (ч. 6 ст. 290 УК РФ, п. « в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, п. « а» ч.5 ст. 290 УК РФ). По ходатайству следователя судом в отношении фигурантов избраны меры пресечения. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области. Проведено более 20 допросов, изъята и изучена документация, а также техническое оборудование назначено проведение технических судебных экспертиз. Расследование продолжается.

Отмечается что «оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществлялось УФСБ России по г. Москве и Московской области, УЭБиПК МВД по Московской области, ОЭБиПК ОМВД России «Чеховский»».

По данным следствия, в мае 2021 года у руководителя территориального управления реализации услуг по передаче электроэнергии возник умысел на систематическое получение взяток от лиц, заключающих договоры о технологическом подключении абонентов к электросети, за ускорение процедуры открытия лицевых счетом для оплаты услуг за потреблённую электроэнергию по заниженной стоимости, а также за информирование о планируемых проверках.

Для реализации преступного умысла мужчина предложил начальнику участка осуществлять контроль выполнения работ представителями подрядной организации по передаче актов допуска приборов учета, а сам приискивал клиентов, желающих в ускоренном порядке получить допуск прибора учета потребленной электроэнергии.
В свою преступную схему фигуранты также включили ведущего инженера организации и иных пособников.

Общая сумма взяток составила 1,5 млн рублей.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коррупция  взятки  уголовное дело  обвинение  следствие 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

18:22 Происшествия Обвиняемым в коррупционных преступлениях предъявлены в Чехове семи сотрудникам организации оказывающей услуги по электрификации

17:59 Происшествия Приговор за госизмену вынесен Мосгорсудом экс сотруднику МИД Коновалову

16:44 Город (Москва и область) До утра воскресенья в Москве из-за сильного снегопада продлен «желтый» уровень погодной опасности

18:39 Власть Мосгорсуд выселил Ларису Долину из квартиры в Хамовниках

08:32 Город (Москва и область) 430 инструкций mos.ru помогут спланировать новогодние выходные

Актуальные материалы

15:08 В мире Путин заявил о готовности к «непростым решениям», компромиссам по мирному плану Трампа, США

10:56 В мире Венесуэла обратилась в СБ ООН с просьбой экстренного заседания из-за агрессии США

12:14 Мнения Кремль: обновленная Стратегия нацбезопасности США - залог переговоров по Украине

21:38 Мнения Путин: «мессенджеры – Telegram и так далее – используются для того, чтобы как-то влиять на молодёжную среду»

00:50 Мнения Трамп: встреча американской делегации с Путиным в Москве прошла хорошо

06:03 Общество В ОП РФ объяснили, что делать покупателям при возврате квартиры по схеме Долиной – РИА Новости

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru