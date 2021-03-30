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Происшествия     30.03.2021 09:51

Около 25 грузовиков сгорело в результате пожара на северо-востоке Москвы

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Теги:  пожар  МЧС 

30 марта. Mossovetinfo.ru — Около 25 грузовиков сгорело в результате пожара в промзоне на северо-востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на московское управление МЧС.

Пожар произошел на улице Стартовая, огонь охватил шиномонтаж и открытую площадку рядом с ним. Общая площадь возгорания составила около 400 квадратных метров.

В тушении пожара принимали участие около 70 человек личного состава и 20 единиц техники. В течение полутора часов пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.

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Теги: 
пожар  МЧС 

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