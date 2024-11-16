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Происшествия
22.11.2024, 13:12
Около 3 тысяч нелегальных таксистов выявлено в Подмосковье с начала года
22 ноября — Mossovetinfo.ru — Около 3 тысяч нелегальных таксистов выявлено в ходе проверок в Московской области с янв...
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Происшествия
19.11.2024, 12:07
Суд арестовал обвиняемого в подрыве автомобиля офицера Черноморского флота
19 ноября — Mossovetinfo.ru — Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в...
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Происшествия
16.11.2024, 11:46
Число отравившихся в школьной столовой в Новочебоксарске возросло до 171
16 ноября — Mossovetinfo.ru — Число отравившихся в школьной столовой в Новочебоксарске возросло до 171, среди которых ...