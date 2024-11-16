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Происшествия     22.11.2024 13:12

Около 3 тысяч нелегальных таксистов выявлено в Подмосковье с начала года

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Теги:  Московская область  такси  нарушения  нелегалы  проверки 

22 ноября — Mossovetinfo.ru — Около 3 тысяч нелегальных таксистов выявлено в ходе проверок в Московской области с января 2024 года, сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. Было проверено около 20000 такси, то есть около 15 процентов проверенных такси в Подмосковье были нелегальными. Наибольшее число нелегальных такси было выявлено в аэропортах Домодедово и Шереметьево.В Минтрансе Подмосковья подчеркнули, что использование услуг нелегальных такси небезопасно – их водители не имеют необходимый опыт вождения, разрешение на услуги и не проходят медицинский осмотр и технический осмотр автомобиля.

«С начала года было проверено более 20 тыс. автомобилей такси, из них порядка 3 тыс. водителей осуществляли таксомоторные перевозки без разрешения. Автомобили нарушителей были отправлены на штрафстоянки, а в отношении самих водителей было составлено более 14,9 тыс. административных материалов. Наибольшее число нелегальных такси было выявлено в аэропортах Домодедово и Шереметьево, а также на территории городских округов Котельники, Лобня, Пушкинский и Сергиево-Посадский в местах, где наблюдается интенсивный пассажиропоток», – сообщает Минтранс региона со ссылкой на заместителя председателя правительства – министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.

Всего в реестре такси Московской области числятся более 105 тыс. автомобилей и более 34 тыс. перевозчиков.

В середине ноября первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия - За правду» Дмитрий Гусев направил обращение на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева с просьбой поддержать инициативу по размещению в приложениях такси тревожной кнопки.

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Теги: 
Московская область  такси  нарушения  нелегалы  проверки 

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