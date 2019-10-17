17 октября. Mossovetinfo.ru – Участник несанкционированной акции в Москве 27 июля Айдар Губайдулин покинул Россию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Губайдулина Максима Пашкова.
На своей странице в социальной сети Губайдулин сообщил, что принял решение покинуть страну и не возвращаться в ближайшие годы. Губайдулин также отметил, что решение покинуть страну было нелегким, однако у него не оставалось выбора.
Губайдулин обвиняется в «покушении на насилие в отношении полицейского». По версии следствия во время несанкционированной акции в Москве 27 июля, Губайдулин бросил бутылку с водой в сторону полицейского, однако не попал в него, таким образом «не довел преступный умысел до конца».
Ранее сообщалось, что 18 сентября Губайдулин был освобожден из-под стражи. По мнению суда, предъявленное Губайдулину обвинение не соответствует фактическим обстоятельствам, поэтому приговор по данному делу не может быть вынесен. В связи с этим дело было возвращено в прокуратуру для уточнения обвинения. Губайдулину была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Несанкционированная акция прошла в Москве 27 июля. По данным МВД, в акции приняли участие 3,5 тысячи человек, более тысячи человек было задержано. Участники акции требовали допустить к выборам в Мосгордуму кандидатов от оппозиции, которым было отказано в регистрации. По итогам акции СК РФ возбудил несколько уголовных дел.
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