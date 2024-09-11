 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Происшествия     15.09.2024 07:18

Отравились около 20 человек в столовой одного из социальных центров Москвы

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  Мещанский  социальный центр  столовая  отравление 

15 сентября — Mossovetinfo.ru — Около 20 человек отравились в столовой одного из социальных центров Москвы, следователи столичного СКР устанавливают обстоятельства отравления людей в Москве, говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

«По предварительным данным следствия, 14 сентября 2024 года порядка 20 человек доставлены в медицинские учреждения столицы с признаками пищевого отравления. Установлено, что указанные лица употребляли пищу в столовой одного из социальных центров столицы», - говорится в сообщении.

Мещанским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  Мещанский  социальный центр  столовая  отравление 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

07:18 Происшествия Отравились около 20 человек в столовой одного из социальных центров Москвы

09:06 Другое Блинкен: США вводят санкции против трёх структур и двух сотрудников RT

08:11 Город (Москва и область) До 28 градусов тепла ожидаются в Московском регионе 14 сентября

07:07 Происшествия Суд арестовал имущество топ-менеджера госкорпорации «Росатом»

12:34 В России Лавров: Запад давно снял ограничения на удары Киевом дальнобойным оружием по России

Актуальные материалы

18:59 Мнения Минтусов: о реальных результатах голосования по ДЭГ будут знать максимум десять человек в мэрии Москвы

07:29 Общество Для наведения порядка в сфере миграции нужно вывести миграционную службу из состава МВД - Справедливая Россия

09:04 Общество Снос Дома культуры Трехгорной мануфактуры Москомнаследие считает «противоаварийными» работами

18:17 В мире МИД: Россия изменит свою ядерную доктрину из-за эскалационного курса Запада

10:04 В России В трех регионах России введен режим контртеррористической операции

20:44 В России Президент подписал указы о помиловании

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru