Отравились около 20 человек в столовой одного из социальных центров Москвы

15 сентября — Mossovetinfo.ru — Около 20 человек отравились в столовой одного из социальных центров Москвы, следователи столичного СКР устанавливают обстоятельства отравления людей в Москве, говорится в официальном телеграм-канале ведомства.



«По предварительным данным следствия, 14 сентября 2024 года порядка 20 человек доставлены в медицинские учреждения столицы с признаками пищевого отравления. Установлено, что указанные лица употребляли пищу в столовой одного из социальных центров столицы», - говорится в сообщении.



Мещанским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.