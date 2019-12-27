27 декабря. Mossovetinfo.ru – Пассажирский самолет компании Bek Air, выполнявший рейс по маршруту Алма-Ата – Нур-Султан, разбился в Казахстане, погибло 14 человек.
Сообщается, что самолет Fokker-100 при взлете из аэропорта Алма-Аты потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. На борту самолета было 95 пассажиров и 5 членов экипажа. По предварительной информации россиян на борту не было.
В результате катастрофы погибло 14 человек. Кроме того, в больницы доставлено еще 35 пострадавших, среди которых 8 детей. Часть пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.
На месте происшествия работает около тысячи человек: медики, спасатели, сотрудники правоохранительных органов.
До выяснения обстоятельств в Казахстане приостановлены полеты всех самолетов Fokker-100, также приостановлена деятельность авиакомпании Bek Air.
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