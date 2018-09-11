11 сентября. Mossovetinfo.ru – Уголовное дело возбуждено по факту убийства пенсионерки в районе Бирюлево Восточное, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.



Тело пенсионерки 1947 года рождения было обнаружено 3 июля в квартире жилого дома на улице Бирюлевская. Эксперты установили, что смерть пострадавшей наступила в результате травмы грудной клетки и множественных переломов ребер.



10 сентября было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Обстоятельства случившегося устанавливаются.