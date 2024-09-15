18 сентября — Mossovetinfo.ru — Замоскворецкий суд Москвы арестовал пентхаус, который принадлежит супруге главы пре...

17 сентября — Mossovetinfo.ru — В отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева возбуждено уголовное дело о мошенничес...

15 сентября — Mossovetinfo.ru — Ветераны, которые отравились в субботу в столовой социально-реабилитационного центр...