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Происшествия     18.09.2024 06:49

Пентхаус жены главы завода по созданию вакцин от COVID-19 Маковского арестован

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Теги:  имущество  пентхаус  арест  Маковский  вакцина  COVID-19 

18 сентября — Mossovetinfo.ru — Замоскворецкий суд Москвы арестовал пентхаус, который принадлежит супруге главы предприятия по производству вакцин от COVID-19 Евгения Маковского. Как следует из постановления суда (имеется в распоряжении РИА Новости), арест наложен на две квартиры в жилом комплексе бизнес-класса в районе Фили на западе столицы.

Одна из квартир, так называемый пентхаус, расположена на последнем — 41-м — этаже здания и занимает площадь 168,70 квадратных метра. Сообщается, что средняя стоимость аналогичной квартиры без отделки в этом же доме стартует от 80 миллионов рублей.

Сам Евгений Маковский находится в СИЗО с декабря прошлого года. По версии следствия, он, занимая должность и.о. директора ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» ФГУП СПбНИИВС, пытался получить взятку 20 миллионов рублей от гендиректора ООО «Русбиофарм» Сергея Иссерса за продление договора на поставку вакцины от коронавирусной инфекции «Конвасэл».

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Теги: 
имущество  пентхаус  арест  Маковский  вакцина  COVID-19 

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